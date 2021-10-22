Будет ли тотальный локдаун в Украине: ответ Кузина

Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауна. В том числе в "красных" зонах адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина телеканалу "Дом" .

По его словам, перспектива локдауна зависит от прописанных в "карантинном" постановлении эпидемических показателей. На сегодня всего несколько регионов находятся в "красной" зоне.

"В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения "красной" зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет", - отметил Кузин.

Он уточнил, что тотального локдауна в ближайшее время ждать не стоит.

"Пока это не проговаривается. Сейчас мы наблюдаем за этой ситуацией. Сейчас речь идет только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать "красный" уровень эпидемической опасности", - добавил главный санврач.