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Будет ли тотальный локдаун в Украине: ответ Кузина

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Киев, Пятница 22 октября 2021 15:18
Будет ли тотальный локдаун в Украине: ответ Кузина Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауна. В том числе в "красных" зонах адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина телеканалу "Дом".

По его словам, перспектива локдауна зависит от прописанных в "карантинном" постановлении эпидемических показателей. На сегодня всего несколько регионов находятся в "красной" зоне.

"В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения "красной" зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет", - отметил Кузин.

Он уточнил, что тотального локдауна в ближайшее время ждать не стоит.

"Пока это не проговаривается. Сейчас мы наблюдаем за этой ситуацией. Сейчас речь идет только о том, чтобы точечно, на уровне нескольких областей, устанавливать "красный" уровень эпидемической опасности", - добавил главный санврач.

Напомним, подробнее о ситуации с коронавирусом и будущих ограничениях читайте в материале "Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун".

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