ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Новина українською →
Воскресенье 25 июля 2021 16:39
Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что сейчас продолжается изучение продолжительности иммунитета от COVID после вакцинации. Поэтому Министерство здравоохранение ожидает предварительные результаты, чтобы определиться со стратегией ревакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

"Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации", - заявил Кузин.

Он добавил, что на данный момент нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации необходимо выбрать на последующие периоды.

"Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы". Что это такое? Человек получил две дозы стандартного прививки и через полгода-год получает еще одну дополнительную - усиливающую", - подчеркнул главный санврач.

Кузин отметил, что по данным исследований, "бустерная доза" позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ.

"Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий - когда человек получил базовый курс (две прививки) и через год должен повторно получить аналогичные две прививки", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе