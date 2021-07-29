Будут ли в Украине прививать третьей дозой Pfizer: ответ Ляшко

В Украине рассматривают возможность прививания бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация" .

Министр отметил, что Украина закупит дополнительные дозы для повторного курса вакцинации, если это будет необходимо.

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку",- сказал Ляшко.

Он отметил, что если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав в соответствии примет такое решение. По его словам, Украина к этому готова.