ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Будут ли в Украине прививать третьей дозой Pfizer: ответ Ляшко

Новина українською →
Киев, Четверг 29 июля 2021 12:16
Будут ли в Украине прививать третьей дозой Pfizer: ответ Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине рассматривают возможность прививания бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

Министр отметил, что Украина закупит дополнительные дозы для повторного курса вакцинации, если это будет необходимо.

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку",- сказал Ляшко.

Он отметил, что если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав в соответствии примет такое решение. По его словам, Украина к этому готова.

Напомним, компания Pfizer в ближайшее время планирует предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе