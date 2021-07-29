Будут ли в Украине прививать третьей дозой Pfizer: ответ Ляшко
В Украине рассматривают возможность прививания бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".
Министр отметил, что Украина закупит дополнительные дозы для повторного курса вакцинации, если это будет необходимо.
"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку",- сказал Ляшко.
Он отметил, что если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав в соответствии примет такое решение. По его словам, Украина к этому готова.
Напомним, компания Pfizer в ближайшее время планирует предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.