ru ua
Сб, 01 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бустерная или дополнительная доза COVID-вакцины: в чем разница

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 20:00
Бустерная или дополнительная доза COVID-вакцины: в чем разница Фото: Что такое бустерная и дополнительная дозы вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине в прошлом году начали делать прививки бустерной и дополнительной дозами вакцины от коронавируса. В Министерстве здравоохранения ответили на главные вопросы, связанные с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Для чего они нужны?

Дополнительная доза - нужна для того, чтобы поддержать защиту от коронавируса людей, которые имеют сопутствующие болезни и проблемы с иммунитетом.

Бустерная доза - нужна для усиления эффективности вакцин, которая снижается со временем у всех вакцинированных людей.

Для кого предназначены?

Дополнительную дозу вакцины могут получить украинцы:

  • с ВИЧ-инфекцией;
  • раком крови;
  • после трансплантации органов;
  • после химиотерапии или лечения гормональными препаратами.

Бустерную дозу сегодня могут получить:

  • медицинские работники;
  • сотрудники домов интернатного типа.

Однако перечень тех, кто может получить бустерную прививку, будут расширять.

Интервал и какие вакцины?

Дополнительная доза вводится в период от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки от коронавируса. Дополнительную прививку делают той же вакциной, что и первые два. Также допускается смешивание вакцин по утвержденным схемам.

Бустерная доза вводится в период от 180 до 270 дней после второй прививки. Бустерную прививку делают мРНК-вакцинами (Pfizer или Moderna). Допускается использование любой другой.

Продлевается ли действие сертификата?

Срок действия сертификата о вакцинации не увеличивается после введения дополнительной дозы.

После бустерной прививки срок действия сертификата будет продлеваться. Однако пока в Минздраве не говорят, на какой именно срок.

Напомним, в Минздраве рассказали алгоритм получения дополнительной дозы вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины вакцинация от коронавируса Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе