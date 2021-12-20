Moderna сообщила об эффективности бустерной дозы ее вакцины против "Омикрона"

Фото: бустерная доза от Moderna в 37 раз увеличивает число антител (Getty Images)

Компания Moderna заявила в понедельник, 20 декабря, что бустерная доза вакцины от COVID-19 защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К такому мнению пришли ученые после серии лабораторных испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

"Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих "Омикрон", приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера", - пишет СМИ.



Компания также заявила о безопасности и хорошей переносимости этого варианта дополнительной дозы вакцины. Так, частота и характер побочных эффектов спустя семь дней после получения бустера в целом сравнимы с побочными действиями, наблюдаемыми после введения изначальной двухкомпонентной вакцины. Moderna все еще работает над созданием вакцины, нацеленной на "Омикрон", препарат перейдет к клиническим испытаниям в начале следующего года.