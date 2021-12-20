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Moderna сообщила об эффективности бустерной дозы ее вакцины против "Омикрона"

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США, Понедельник 20 декабря 2021 15:01
Moderna сообщила об эффективности бустерной дозы ее вакцины против "Омикрона" Фото: бустерная доза от Moderna в 37 раз увеличивает число антител (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Компания Moderna заявила в понедельник, 20 декабря, что бустерная доза вакцины от COVID-19 защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К такому мнению пришли ученые после серии лабораторных испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

"Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих "Омикрон", приблизительно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера", - пишет СМИ.

Компания также заявила о безопасности и хорошей переносимости этого варианта дополнительной дозы вакцины. Так, частота и характер побочных эффектов спустя семь дней после получения бустера в целом сравнимы с побочными действиями, наблюдаемыми после введения изначальной двухкомпонентной вакцины.

Moderna все еще работает над созданием вакцины, нацеленной на "Омикрон", препарат перейдет к клиническим испытаниям в начале следующего года.

Ранее мы сообщади, что бустерную дозу вакцинации от коронавируса в этом году в Украине вводить уже не будут. Минздрав рассмотрит этот вопрос уже в январе следующего года.

Напомним, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID.

Тем временем, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ.

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