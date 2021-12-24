Бустерная доза должна продлевать срок действия COVID-сертификата, - Кузин

Бустерная доза вакцины от коронавируса должна продлевать срок действия COVID-сертификата. Но пока неизвестно, на какой именно срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа" .

"Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в "Дие", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", - отметил он.

По его словам, на сегодня обсуждается вопрос того, на сколько будет продлеваться COVID-сертификат. При этом он уточнил, что если речь идет о дополнительной дозе для определенных категорий, то в таком случае сертификат не будет продлеваться.

"Третья дополнительная доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат не целесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований", - добавил Кузин.