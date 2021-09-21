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Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson повышает ее эффективность до 94%

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Вторник 21 сентября 2021 15:09
Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson повышает ее эффективность до 94% Фото: в США исследуют эффект от бустерной дозы вакцины Johnson & Johnson (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson от коронавируса обеспечивает защиту от симптоматического заболевания COVID-19 на уровне 94%. Этот показатель сопоставим с двухдозовай вакцинацией препаратами Moderna или Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что компания опубликовала исследования, посвященных различным аспектам ее вакцины Janssen, и заявила, что с помощью дополнительной дозы можно усилить иммунитет против COVID.

"Наши обширные фактические данные и исследования третьей фазы подтверждают, что однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson обеспечивает надежную и длительную защиту от госпитализаций, связанных с COVID-19. Но когда вводится бустерная вакцина, сила защиты от COVID-19 еще больше возрастает", - заявил руководитель отдела исследований и разработок Janssen Матай Маммен.

Сообщается, что у людей, которые получили бустерную вакцину через полгода после первой прививки, наблюдалось 12-кратное увеличение антител. Введение второй дозы через два месяца генерирует всего лишь четырехкратное их увеличение.

Напомним, ранее Украина внесла вакцину Johnson & Johnson в перечень для COVID-сертификата, но самой этой вакцины в стране нет.

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