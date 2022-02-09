Бустерную прививку в Украине получили почти полмиллиона человек
В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 72 тысячи человек. Из которых почти 20 тысяч - бустерной дозой, а общее количество ревакцинаций уже приблизилось к отметке в полмиллиона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
В Украине за вчера, 8 февраля 72 007 людей вакцинировано против COVID-19. Из них первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу - 31 007 людей, получили дополнительную 688 людей, а бустерную - 19 100.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 499 220 человек.
В частности, получили первую дозу - 15 499 218 человек, две дозы - 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу - 21 563 человека, а бустерную - 493 303. Всего проведено 30 854 534 прививки.
Напомним, в Минздраве рассказали, рассматривается ли обязательность бустерной вакцинации от COVID.
Добавим, согласно планом вакцинации от коронавируса на 2022 год в Украине хотят сделать бустерные прививки всем тем, кто в прошлом году прошел полный курс вакцинации.