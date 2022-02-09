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Бустерную прививку в Украине получили почти полмиллиона человек

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Украина, Среда 09 февраля 2022 08:22
Бустерную прививку в Украине получили почти полмиллиона человек Фото: бустерную прививку в Украине получили почти полмиллиона человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 72 тысячи человек. Из которых почти 20 тысяч - бустерной дозой, а общее количество ревакцинаций уже приблизилось к отметке в полмиллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера, 8 февраля 72 007 людей вакцинировано против COVID-19. Из них первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу - 31 007 людей, получили дополнительную 688 людей, а бустерную - 19 100.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 499 220 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 499 218 человек, две дозы - 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу - 21 563 человека, а бустерную - 493 303. Всего проведено 30 854 534 прививки.

Напомним, в Минздраве рассказали, рассматривается ли обязательность бустерной вакцинации от COVID.

Добавим, согласно планом вакцинации от коронавируса на 2022 год в Украине хотят сделать бустерные прививки всем тем, кто в прошлом году прошел полный курс вакцинации.

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