Часть новой партии вакцин AstraZeneca пойдет на вторую прививку, - Степанов

Часть вакцин AstraZeneca южнокорейского производства, партию которой должны доставить завтра утром , пойдет на введение с 23 мая второй дозы тем, кто уже сделал прививку вакциной Covishield индийского производства. Эти препараты являются полностью взаимозаменяемыми.

"Определенную часть, небольшую часть (партии вакцины AstraZeneca южнокорейского производства - ред.) мы используем для второй прививки. Это у нас приходится на последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививки в феврале. То есть с 23 мая мы будем делать вторую дозу", - уточнил Степанов.

Министр заверил, что вакцины из новой партии такие же, как и те, которыми делали прививки раньше. Разница лишь в том, что препарат сделан на различных производственных площадках.

"Это один и тот же продукт. Просто он производится на разных площадках", - подчеркнул Степанов.