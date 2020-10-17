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В Чехии более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19, новый антирекорд

Новина українською → Чехия, Суббота 17 октября 2020 12:06
В Чехии более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19, новый антирекорд Фото: Роман Примула (radio.cz)
Автор: Роман Тверденко

В пятницу в Чехии зафиксировано 11 105 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд для страны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Роман Примула.

Впервые за период пандемии в стране зафиксировано более 10 тысяч новых случаев за сутки. Всего в Чехии обнаружено 160,1 тысяча случаев заражения коронавирусом, из которых более 89 тысяч - в октябре. 1283 человека умерло (11 - в пятницу).

Напомним, на этой неделе в Чехии принято решение развернуть первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом. Учреждение на 500 кроватей сделают в одном из торговых центров Праги.

Также сообщалось, что графство Ланкашир в Великобритании с субботы вводит третью фазу карантина. Ужесточить ограничения они согласились вслед за Мерсисайдом.

Ранее ужесточили карантин в Германии. По стране вводят различные ограничения, исходя из заболеваемости коронавирусом.

Утром в субботу в Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 6410 случаев.

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