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В Чехии могут ввести дополнительный отпуск для вакцинированных

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Чехия, Четверг 29 июля 2021 15:36
В Чехии могут ввести дополнительный отпуск для вакцинированных Фото: В Чехии могут ввести дополнительный отпуск для вакцинированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил предоставить два дополнительных дня оплачиваемого отпуска всем работникам, которые вакцинировались от коронавируса. В частности, для работников государственной администрации, Министерства, учителей или полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам премьера, правительство хочет мотивировать жителей страны к вакцинации, для чего недавно ввело призы и конкурсы для людей, которые прививаются в новых центрах вакцинации крупных городах, где больше не требуется регистрация.

Правительство призывает всех глав Министерств предоставить два выходных всем работникам, которые покажут сертификат COVID-19. Сюда будут входить все, кто был привит с января.

Напомним, в Чехии с 1 августа смягчат часть карантинных ограничений.

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