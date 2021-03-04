ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чехии впервые от коронавируса умер ребенок

Новина українською → Прага, Четверг 04 марта 2021 17:28
В Чехии впервые от коронавируса умер ребенок Фото: девочка в маске (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Чехии впервые скончался от коронавируса ребенок в возрасте до 15 лет. Инцидент произошел в Пльзеньском крае.

Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.

"В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии", - говорится в сообщении.

Отметим, что в конце прошлого года также сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом. Однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.

По данным ведомства, с начала пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 - в возрасте до 30 лет. Самой пожилой пациентке, погибшей от последствий коронавируса, было 110 лет.

В настоящее время в стране зафиксировано 158,5 тысячи случаев COVID-19, 8231 человек госпитализированы.

Напомним, ранее правительство Чехии приняло решение возобновить проект разработки собственной вакцины от коронавируса. Его приостановили в прошлом году из-за нехватки финансирования.

Кроме того, в конце февраля в Чехии продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID-19. Он будет действовать до 28 марта.

Добавим, что в Чехии частично запретили передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.

Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Чехия Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19