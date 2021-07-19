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В Чехии выявили первый случай заражения штаммом "Дельта плюс"

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Чехия, Понедельник 19 июля 2021 17:15
В Чехии выявили первый случай заражения штаммом "Дельта плюс" Фото: в Чехии выявили первый случай заражения штаммом "Дельта плюс" (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: РБК-Украина

В Чехии в основном распространяется "Дельта" штамм коронавируса. Однако накануне в Южно-Моравском крае выявили первый случай заражения штаммом "Дельта плюс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

"Основываясь на результатах данных дискриминационного ПЦР, полученных на национальном уровне за последние две недели, мы можем сказать, что "Дельта" штамм доминирует в 70-80% случаев. "Дельта плюс" штамм теперь обнаружен в Южно-Моравском регионе. Это единственный случай в Чехии", - говорится в сообщении.

Штамм подтвердили у 30-летней женщины из Южной Моравии. Это один из около 200 подтвержденных случаев по всей Европе.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что пока правительство не планирует усиливать карантин в связи с распространением "Дельта" штамма.

Он добавил, что лучшим способом борьбы с пандемией является вакцинация, и призвал всех, кто еще не сделал этого, прийти на прививку.

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