ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чехия снимает все ограничения для невакцинированных от COVID-19

Новина українською →
Чехия, Пятница 04 февраля 2022 04:01
Чехия снимает все ограничения для невакцинированных от COVID-19
Автор: Анна Полисученко

Правительство Чехии с 9 февраля ослабляет карантинные ограничения. В частности, в Чехии отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от коронавируса жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

"Учитывая текущее развитие эпидемиологической ситуации, правительство с 9 февраля отменит обязанность предъявлять сертификат вакцинации или врачебную справку о перенесенном заболевании при входе в рестораны, предприятия сферы услуг, а также на культурные и спортивные мероприятия", - сказал он.

По словам Фиалы, следующим шагом правительства на пути к нормальной жизни станет отмена массового тестирования на рабочих местах и в школах. Эту норму планируют упразднить с 18 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что Дания первая среди стран ЕС решила отменить все карантинные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе