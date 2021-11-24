ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чехия и три соседние с Украиной страны фиксируют рекордные цифры по COVID-19

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 18:08
Чехия и три соседние с Украиной страны фиксируют рекордные цифры по COVID-19 Фото: в Центральной Европе рекордные цифры по COVID-19 (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия фиксируют рекордный прирост новых случаев COVID-19. Такой тяжелой ситуации там не было с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF, idnes.cz и другие СМИ.

Сообщается, что за минувшие сутки в Польше выявили 28 380 новых случаев COVID-19, что является самой высокой цифрой за время четвертой волны. Также известно о 460 летальных исходах.

А в Чехии зафиксировали 25 864 новых случаев коронавирусной болезни, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии. Как заявил премьер-министр Андрей Бабиш, рассматривается вариант с введением обязательной вакцинации для людей старше 60 лет.

В Словакии тоже самый высокий суточный прирост с начала пандемии - 10 315 случаев. А Венгрия заявила о рекордных 12 637 новых случаях COVID-19 за сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия объявила локдаун на две недели из-за роста заболеваемости COVID.

Также стало известно, что Венгрия откажется от закупки российской вакцины "Спутник V".

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Чехия Венгрия Словакия Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе