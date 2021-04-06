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В Чернигове самая тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 за все время, - горсовет

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 15:47
В Чернигове самая тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 за все время, - горсовет Фото: в Чернигове сейчас пик заболеваемости коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Чернигове наблюдается самая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии. До этого считалось пиковым периодом 4 декабря 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

Отмечается, что 4 декабря в городе 1551 человек был болен (сейчас - свыше 10 тысяч), занятых в ковидных отделениях коек было 255.

"А на сегодня - 376 госпитализированных. Больных, которые нуждались в кислородной поддержке, тогда было 97, то есть меньше половины. А сегодня она необходима почти 200 людям, то есть больше половины госпитализированных пациентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, количество больных и уровень госпитализации в городе стремительно выросли. За прошедшую неделю количество вновь выявленных случаев COVID-19 составляет 943, количество тех, кто выздоровел - 260, госпитализированных - 229, умерших - 9 человек.

РБК-Украина писало, что сегодня, 6 апреля, в Чернигове начали действовать ограничения, решение о ведение которых приняли еще на прошлой неделе. В частности, в Чернигове перестали работать все образовательные учреждения, кроме детсадов.

Напомним, в Чернигове второй раз за неделю усилили карантин. Власти города с 8 апреля вводят дополнительные ограничения.

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