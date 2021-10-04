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В Чернигове туристам продавали фейковые ПЦР-тесты и COVID-сертификаты

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Чернигов, Понедельник 04 октября 2021 13:57
В Чернигове туристам продавали фейковые ПЦР-тесты и COVID-сертификаты Фото: в Чернигове туристам продавали фейковые ПЦР-тесты и COVID-сертификаты (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) в Чернигове раскрыла схему фальсификации ПРЛ-тестов и COVID-сертификатов, удостоверяющих вакцинацию от коронавируса. Ежемесячно злоумышленники "зарабатывали" по 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, схему орнанизировали двое местных жителей еще в июне 2021 года.

Так, злоумышленники предлагали "клиентам" одного из черниговских туристических агентств изготовление подделок, не сдавая анализов.

В частности, стоимость одной справки (результат ПЦР-теста) составляла 400-500 гривен, а COVID-сертификат - 1500 гривен.

По данным СБУ, ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 "тестов" и 150 "международных свидетельств".

Известно, что во время обысков в помещениях фигурантов были обнаружены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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