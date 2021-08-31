В Черновицкой области произошла вспышка COVID в детсаду: среди больных есть дети

В Черновицкой области в одном из детсадов зафиксировали вспышку коронавируса. Там за последние две недели зафиксировали шесть случаев COVID-19, в том числе среди воспитанников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Черновицкой ОГА Натальи Гусак.

По словам Гусак, сначала болезнь подтвердили у двух воспитателей старшей группы детсада, после чего 18 детей и других работников учреждения отправили на самоизоляцию.

"Позже вирус еще подтвердился у четырех взрослых и двух детей", - сказала она.

Гусак отметила, что болезнь у детей протекает в легкой форме, а у некоторых работников детсада - средней тяжести.

"Сейчас там принимаются все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни", - заявила представитель ОГА.

В Черновицкой области, как сообщила Гусак, сейчас наблюдается рост случаев коронавируса среди детей. По состоянию на сегодня в областной детской клинической больнице находятся 36 пациентов.