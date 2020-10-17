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В Черновицкой области зафиксирован антирекорд по коронавирусу

Новина українською → Черновицкая область, Суббота 17 октября 2020 04:22
В Черновицкой области зафиксирован антирекорд по коронавирусу Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

В Черновицкой области зафиксировали 247 новых случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки. Это является антирекордом за весь период пандемии.

Об этом в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук.

“Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах. COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности”, - написал Осачук.

В общем в Черновицкой области зафиксировано 17450 случаев коронавируса, за все время пандемии от болезни умерли 405 человек выздоровели - 9257.

Напомним, что в Украине новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в течение суток. На 16 октября выявлено 5992 тысячи новых случаев, За минувшие сутки от вируса умерли 106 человек, всего в стране 5408 жертв COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в стране в шести областях больничные койки для лечения коронавируса заполнены на более чем 70%.

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