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В Черновицкой области заведения с вакцинированными работниками будут отмечать отметкой на дверях

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Пятница 22 октября 2021 14:53
В Черновицкой области заведения с вакцинированными работниками будут отмечать отметкой на дверях Фото: в Черновицкой области заведения с вакцинированными работниками будут замечать отметкой (facebook.com/CVoda)
Автор: Сергей Пышкин

Черновицкая областная государственная администрация ввела отметку "мы вакцинированы от COVID-19" для местных учреждений в которых 100% коллектива привиты. Они смогут продолжить работу даже, если область перейдет в "красную" зону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Отмечается, что предприниматели, желающие подтвердить, что 100% их коллектива вакцинировались против коронавируса - могут обратиться:

  • по телефону +380953238153;
  • на электронную почту press.oda@ukr.net.

"Ищите наклейки "Мы вакцинированы от COVID-19" в местах, которые часто посещаете. Привитые работники - это и ваша защита от коронавируса", - пишет пресс-служба.

Фото: в Черновицкой области заведения с вакцинированными работниками будут замечать отметкой (facebook.com/CVoda)

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