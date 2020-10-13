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В Черновцах школы продолжат работу на этой неделе

Новина українською → Черновцы, Вторник 13 октября 2020 15:14
В Черновцах школы продолжат работу на этой неделе Фото: школа в Черновцах (chernivtsi.online)
Автор: Роман Тверденко

Школы в Черновцах продолжат работать в обычном режиме минимум до конца этой недели. Городские власти не видят необходимости начинать каникулы раньше.

Об этом заявил секретарь горсовета Черновцов Василий Продан.

Он отметил, что в городе нет роста заболеваемости коронавирусом, необходимого для досрочного начала осенних каникул.

"Учитывая, что в Черновцах не произошел такой рост заболеваемости, я посоветовался с руководителями управления образования горсовета и директорами самых больших школ. Мы решили, что и после 15 октября будем работать в обычном режиме, как и сегодня. А уже со следующей недели будем решать, идем ли раньше на каникулы или не идем", отметил Продан.

По его словам, сейчас коронавирусом болеют 27 педагогов и 19 учеников. Количество болеющих уменьшилось.

Напомним, в Киеве каникулы начнутся 21 октября. В Одессе собираются начать каникулы 26 октября, но при этом до этого перевести школы на одну неделю на дистанционное обучение. Во Львове каникулы должны начать с 19 октября.

В Ивано-Франковске не собираются начинать каникулы раньше также не планируют.

Министерство образования и науки рекомендовало школам начать каникулы 15 октября. Но окончательное решение остается за местными властями.

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