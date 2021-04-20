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Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 14:27
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий Фото: Михаил Радуцкий, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине еще не завершилась третья волна пандемии коронавируса, однако уже необходимо готовиться к четвертой. Она может быть более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

Он сообщил, что традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью.

"Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса", - заявил Радуцкий.

Напомним, во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса.

Добавим, что в этом году в Украине возросла смертность от коронавируса более чем на треть. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

Кроме того, в Украине подтверждено более 1,2 тысячи повторного заражения коронавирусом. В среднем интервал между первым и вторым инфицированием составляет 3-5 месяцев.

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