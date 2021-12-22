ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Четвертая волна пандемии: Польша побила антирекорд по смертности от COVID

Новина українською →
Польша, Среда 22 декабря 2021 12:32
Четвертая волна пандемии: Польша побила антирекорд по смертности от COVID Фото: в Польше антирекорд по летальным случаям от коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

За сутки 21 дкабря в Польше подтвердили 775 смертельных случаев от коронавируса. Это самый высокий показатель во время четвертой волны заболеваемости COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что вчера зарегистрировали 18 021 случай COVID. За все время пандемии коронавирусом заразились более 4 млн человек. За два года скончались от болезни более 92,8 тысячи пациентов.

Польша имеет дело с постоянно высоким ежедневным количеством случаев заболевания в рамках четвертой волны. Это вынудило правительство ужесточить карантинные ограничения.

Напомним, в последние дни в ЮАР зарегистрировали снижение числа новых случаев заболевания коронавиурсом. По данным медицинских экспертов, это говорит о том, что страна преодолела волну, вызванную новым штаммом "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе