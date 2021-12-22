Четвертая волна пандемии: Польша побила антирекорд по смертности от COVID

За сутки 21 дкабря в Польше подтвердили 775 смертельных случаев от коронавируса. Это самый высокий показатель во время четвертой волны заболеваемости COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что вчера зарегистрировали 18 021 случай COVID. За все время пандемии коронавирусом заразились более 4 млн человек. За два года скончались от болезни более 92,8 тысячи пациентов.