Четвертый день без "оранжевых" зон: как выглядит карта адаптивного карантина

Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украину. Согласно данным, ситуация с коронавирусом улучшается, четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава .

Причем, в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.

По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", - остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что было инициировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором должны принять решение о переводе четырех "красных" областей в "желтую" зону.

Также сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до конца марта 2022 года.