Четвертый день без "оранжевых" зон: как выглядит карта адаптивного карантина
Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украину. Согласно данным, ситуация с коронавирусом улучшается, четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.
По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", - остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.
"Красная" зона:
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Черкасская область
- Черниговская область
Причем, в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.
"Желтая" зона:
- Киев
- Днепропетровская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Хмельницкая область
- Закарпатская область
- Одесская область
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что было инициировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором должны принять решение о переводе четырех "красных" областей в "желтую" зону.
Также сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до конца марта 2022 года.