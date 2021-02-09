Четыре вакцины для Украины. Что известно о Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax

Старт вакцинации от коронавируса в Украине планируется уже на следующей неделе. Для прививок будут использовать вакцины нескольких производителей. На данный момент достигнуты договоренности с Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.

Что нужно знать о вакцинах против COVID-19 для украинцев - подробно на РБК-Украина.

Pfizer

РНК-вакцина - кодирует патогенную форму шиповидного белка SARS-CoV-2;

совместная разработка немецкой компании BioNTech, американской Pfizer и китайской Fosun Pharma;

поставки вакцины Pfizer в Украину будут осуществляться по механизму COVAX, первая партия - 117 тысяч доз в середине февраля.

полный курс вакцинации - введение двух доз с интервалом 21 день, внутримышечно;

хранится при сверхнизких температурах (-70 градусов);

показала эффективность 95%;

одобрена ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств для применения в экстренных случаях.

Вакцина Pfizer прибудет в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. Ожидается получение первого транша в 117 тысяч доз, которые будут распределены для прививок медработников.

Препарат требует особых условий хранения и транспортировки. Его будут поставлять в специальных боксах, где он сможет храниться до 5 недель при температуре -70 градусов. После разморозки срок хранения не превышает 5 суток.

В конце 2020-го стартовала вакцинация Pfizer в США, Канаде, Великобритании, странах Евросоюза, Саудовской Аравии.

Для начала применения в Украине вакцина должна пройти регистрацию. Как заявил, главный санитарный врач Виктор Ляшко, все необходимые документы для разрешения на использование препарата будут поданы в кратчайшие сроки.

8 февраля президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главным исполнительным директором Pfizer Альбером Бурла обсудил заключение договора на поставку препарата в Украину в ближайшее время.

AstraZeneca

векторная вакцина - создана на основе генно модифицированного аденовируса шимпанзе;

разработана англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом;

поступит в Украину в рамках COVAX и по отдельному контракту;

получила разрешение на экстренное применение в Украине;

полный курс вакцинации - две дозы с промежутком до 28 дней, вводится внутримышечно;

не требует специальных условий хранения;

показала эффективность 82% на третьей фазе испытаний;

ряд стран отказались использовать AstraZeneca для вакцинации пожилых людей.

Поставка вакцины AstraZeneca в Украину планируется по механизму COVAX во второй половине февраля. От 2,2 до 3,7 млн доз данного препарата поступит в течение первого полугодия 2021-го.

Также через посредника Crown Agents Украина заключила контракт с индийской компанией Serum Institute, которая производит вакцины AstraZeneca и Novavax. Согласно условиям договора, гарантировано получение 12 млн доз этих двух препаратов. Уже в феврале ожидается первая партия на 1 млн доз.

Вакцина была разрешена для экстренного применения в странах Евросоюза, Великобритании, Индии. Также AstraZeneca зарегистрировали по упрощенной процедуре в Украине.

При этом некоторые европейские страны отказываются от использования данной вакцины для пожилых людей из-за недостаточной информации о воздействии препарата для этой возрастной категории (исследования проводились в группе 18-55 лет).

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование для лиц определенного возраста.

CoronaVac от Sinovac Biotech

инактивированная вакцина - создана на основе "мертвых" клеток коронавируса SARS-CoV-2;

разработана китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech;

Украина заключила контракт на поставку 1,9 млн доз;

курс вакцинации - две прививки внутримышечно с интервалом 14 дней;

хранится при температуре от +2 до +8 градусов;

разрешена для использования в Китае, Турции, Бразилии, Уругвае, Индонезии, Колумбии, Азербайджане, Чили, Лаосе, Боливии.

Клинические испытания вакцины CoronaVac проходили в трех странах и показали разные результаты. В Бразилии эффективность составила - 50,34%, в Индонезии - 65,3%, в Турции - 91,25%.

Министерство здравоохранения через программу "Медзакупки" заключило контракт компанией "Лекхим" (представитель Sinovac Biotech в Украине) на поставку вакцины в объеме 1,9 млн доз.

Первая партия - 700 тысяч доз. Ее должны поставить в течение месяца после прохождения регистрации. Также согласно условиям договора, вакцину закупят только в том случае, если ее эффективность составит не менее 70%.

Однако стало известно, что поставка препарата Sinovac в Украину может задержаться.

Компания "Лекхим" обратилась с письмом к украинскому правительству с просьбой о переносе поставки первой партии на апрель 2021 из-за задержек с одобрением препарата в Китае и принятием Верховной радой нового закона о регистрации вакцины. Также "Лекхим" просит пересмотреть определение критерия эффективности препарата.

Novavax

рекомбинантная вакцина - на основе спайк-белка молекулы коронавируса SARS-CoV-2;

препарат разработан американской фармацевтической компанией Novavax;

поступит в Украину в рамках контракта с индийской компанией Serum Institute , где находятся производственные мощности Novavax;

, где находятся производственные мощности Novavax; разрешена для использования в экстренном режиме в Украине;

полный курс вакцинации состоит из двух доз, препарат вводят внутримышечно с интервалом в три недели;

хранится в стандартных условиях - при температуре от +2 до +8 градусов;

имеет эффективность 89,3%.

Вакцина Novavax показала итоговую эффективность 89,3%. Для основного штамма показатель составил 95,6%. Также препарат был протестирован для нового штамма "британского" коронавируса и показал 85,6% эффективности.

Украина получит препарат Novavax по договору с Serum Institute. 5 февраля в Минздраве заявили о договоренности на поставку 12 млн доз двух видов вакцин от коронавируса, которые производятся в Индии по лицензии - AstraZeneca и Novavax.

Сколько именно доз от каждого разработчика будет получено в министерстве не уточнили. Препарат поступит в ближайшее время, поскольку уже прошел регистрацию для использования в Украине. Поставки начнутся с февраля, первая партия составит около 1 млн доз.