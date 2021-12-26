Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.