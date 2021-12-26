Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек
В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это значительно меньше, чем накануне (5 276 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев - 138, выздоровели - 4 279 человек.
За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 645 124 человек;
- выздоровело - 3 428 212 человек;
- летальных исходов - 94 838;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 669 943.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.