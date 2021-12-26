ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 08:14
Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 25 декабря упало до 2,8 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это значительно меньше, чем накануне (5 276 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев - 138, выздоровели - 4 279 человек.

За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов.

Число COVID-случаев в Украине резко снизилось: за сутки заразились 2,8 тысяч человек

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 645 124 человек;
  • выздоровело - 3 428 212 человек;
  • летальных исходов - 94 838;
  • проведено ПЦР-тестирований - 16 669 943.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе