Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 13,2 тысяч человек
Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 3 декабря упало до 13,2 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (13 777 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 76человек; летальных случаев - 436, выздоровели - 22 765 человек.
За последние сутки в Украине проведено 84 942 тестов.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.