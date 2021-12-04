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Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 13,2 тысяч человек

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Украина, Суббота 04 декабря 2021 08:14
Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 13,2 тысяч человек Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 3 декабря упало до 13,2 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (13 777 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 76человек; летальных случаев - 436, выздоровели - 22 765 человек.

За последние сутки в Украине проведено 84 942 тестов.

Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заразились 13,2 тысяч человек

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

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