COVAX планирует начать распространение вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021

Глобальный механизм COVAX подписал контракты на более 2 млрд доз разных вакцин от коронавируса, чтобы получить их сразу после регистрации. Распространение вакцин странам-участницам механизма, как планируется, начнется в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Ожидается, что первый транш вакцин все страны-участницы получат в первой половине 2021 года. После этого начнутся дальнейшие поставки вакцин всем участникам механизма, которые планируют завершить до конца 2021 года. Речь идет о дозах вакцины для 20% населения.

Дополнительные дозы вакцины для более масштабного охвата будут доступны в 2022 году. Все поставки зависят от нескольких факторов, в частности, разрешения регуляторов и готовности стран.

Отметим, Украина также получит вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX. Украина должна получить 8 млн доз вакцины от коронавируса, которых хватит для 4 млн украинцев, поскольку для одной прививки нужны 2 дозы препарата.

Напомним, в правительстве рассчитывают, что вакцины от коронавируса в рамках COVAX поступят в Украину уже в марте 2021 года. В то же время первые дозы вакцины Украина планирует получить уже в феврале.

Как писало РБК-Украина, 12 декабря стало известно, что COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.