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В COVAX заявили, что доставили вакцины уже более чем в 100 стран

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 17:03
В COVAX заявили, что доставили вакцины уже более чем в 100 стран Фото: вакцины получили уже 102 страны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глобальная инициатива COVAX сообщила о поставках вакцин от коронавируса в 102 страны мира. Всего доставили почти 38,4 миллиона доз.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении говорится, что вакцины COVAX используют на шести континентах через шесть недель после начала поставок.

Программа предоставляет помощь странам с низким уровнем дохода, позволяя им в первую очередь делать прививки медицинским работникам и людям из группы риска, даже если их правительствам не удалось получить вакцины от производителей.

Ранее глава Всемирной организация здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников.

Отметим, что Украина пока не получила вакцину от COVAX. Ожидается, что до конца мая Украина получит партию вакцин Pfizer и AstraZeneca в рамках глобального механизма COVAX. В общей сложности по этому механизму выделят Украине 1,7 млн доз.

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