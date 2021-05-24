COVID-19 парализовал больницы мегаполиса в Японии: врачи просят не проводить Олимпиаду

Во втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.

В Осаке врачи предупреждают о коллапсе системы здравоохранения и советуют не проводить Олимпиаду. Число случаев коронавируса в Японии возросло, в основном, из-за британского штамма. За неделю до четверга в Осаке было получено 3849 новых положительных тестов.

Сообщается, что 14% из 13 770 пациентов с COVID-19 в Осаке были госпитализированы, а остальных оставили лечиться дома. Врачи жалуются, что больницы переполнены, заканчиваются лекарства, не хватает аппаратов ИВЛ. Также не хватает персонала для лечения больных, потому что болеют медики.

"Некоторые из них работают сверхурочно по 100, 150, 200 часов, и это продолжается уже год ... при исполнении служебных обязанностей они иногда идут домой в час или два ночи и ложатся спать, но их будят в три-четыре часа ночи", - сказал глава профсоюза.

Такая ситуация стала причиной того, что медики негативно относятся к проведению Олимпиады в Токио с 23 июля по 8 августа.

"Олимпийские игры должны быть остановлены, потому что нам уже не удалось остановить поток новых вариантов из Англии, и следующим может быть приток индийских вариантов", - сказал глава службы неотложной медицины Акира Такасу.

Он подчеркнул, что на Олимпиаду приедут 70 000 или 80 000 спортсменов со всего мира.