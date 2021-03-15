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COVID-19 в Украине: выявили 6 792 новых случая, почти 2,5 тысячи госпитализировали

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 08:17
COVID-19 в Украине: выявили 6 792 новых случая, почти 2,5 тысячи госпитализировали Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 6 792 человек. Больше всего заражений в Житомирской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за вчера 326 детей и 109 медработников. Также были госпитализированы 2497 человек, летальных случаев - 130, выздоровели - 3491 человек.

Больше всего заражений подтвердили в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Всего за воскресенье было проведено 27 598 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3 236, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-- 27 024.

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 467 тысяч 548 человек, выздоровели 1 млн 226 тысяч 7, летальных случаев - 28 433.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Харькове переполнены больницы для пациентов с COVID. Медики говорят о критической ситуации.

Также сообщалось, что ситуация с COVID в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на 14 марта уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах.

Отметим, согласно прогнозу НАН, в ближайшее время в Украине будет фиксироваться 10 тысяч случаев коронавируса в день.

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