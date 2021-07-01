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COVID-паспорта в ЕС: за первый день работы уже сгенерировали 200 млн QR-кодов

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Брюссель, Четверг 01 июля 2021 14:34
COVID-паспорта в ЕС: за первый день работы уже сгенерировали 200 млн QR-кодов Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 1 июля, в ЕС ввели цифровые сертификаты вакцинации. За первый день работы было сгенерировано более 200 млн QR-кодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"С сегодняшнего дня вступает в силу Положение ЕС о цифровых сертификатах COVID. Это означает, что граждане и резиденты ЕС теперь смогут получать и проверять свои цифровые сертификаты COVID на всей территории ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 21 государство-член, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн начали выдавать COVID-сертификаты до 1 июля. Однако пять стран ЕС только сегодня начали выдавать цифровые документы.

"Подавляющее большинство государств-членов ЕС уже подключены к системе и готовы выдавать и проверять сертификаты. Уже сгенерировано более 200 миллионов сертификатов", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения назвали страны, которые признают украинские паспорта вакцинации.

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