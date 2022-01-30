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COVID-рекорды: в странах мира зафиксировали самые высокие показатели заболеваемости

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Воскресенье 30 января 2022 18:04
COVID-рекорды: в странах мира зафиксировали самые высокие показатели заболеваемости Фото: пять стран мира побили рекорд по показателям COVID за сутки (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

За сутки 29 января в разных странах мира зафиксировали рекордные показатели заболеваемости. Статистика случаев заражений стала самой высокой с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, в Нидерландах зарегистрировано 75 199 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый ежедневный рекорд. За сутки умерли два человека.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 4 320 257 случаев инфицирования. Всего за два года скончались 21 272 пациента.

Также о резком росте числа новых случаев объявил Вьетнам. За сутки статистика выросла почти в два раза. Там за субботу зафиксировали 29 766 случаев COVID. Днем ранее этот показатель составлял 17 376.

30 января правительство Шотландии объявило о 6 185 новых случаях заболевания. Это рекордное количество заболевших для страны. Также за сутки скончались два человека.

Еще за сутки 29 января в России зафиксировали более 121 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости в стране, который растет уже десятый день подряд.

По состоянию на 30 января в Беларуси обнаружили 2,3 тысячи новых случая коронавирусной инфекции. Такое количество стало рекордным с начала пандемии.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили еще 24 508 новых случаев коронавируса. Из них заболели 3 378 детей и 444 медиков.

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