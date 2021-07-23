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COVID-сертификат или свидетельство о вакцинации: в чем разница и где получить

Новина українською →
Украина, Пятница 23 июля 2021 14:33
COVID-сертификат или свидетельство о вакцинации: в чем разница и где получить Фото: чем отличается COVID-сертификат от свидетельства о вакцинации и как их получить (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

На сегодняшний день украинцы могут сформировать для себя как COVID-сертификат, так и международное свидетельство о вакцинации. Эти два документа созданы непосредственно для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств, однако они имеют свои отличия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НСЗУ.

COVID-сертификат

Сейчас этот документ можно сформировать в бета-тестировании в мобильном приложении "Дія". Однако период тестирования уже заканчивается и скоро все пользователи "Дія" смогут сформировать COVID-сертификаты для себя.

Впоследствии сертификат можно будет получить также и у семейного врача. Формирование документа будет происходить на основе данных, внесенных врачом для пациента в электронной медицинской карте.

Также COVID-сертификат может быть сформирован в случае получения полного курса вакцинации от коронавируса, в случае перенесения болезни или на основе отрицательного результата ПЦР-теста.

Сертификат будет использоваться как внутри Украины (в частности, для посещения массовых мероприятий), так и для зарубежных путешествий. Впрочем, пока правительство только работает над взаимном признании документов с другими странами.

Международное свидетельство о вакцинации

Документ могут получить те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19. В то же время свидетельство можно использовать для путешествий за границу.

Такой документ можно получить только в бумажной форме у семейного врача или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения.

Указанный документ уже ратифицирован Украиной и международным сообществом.

Напомним, Минздрав поправил программу для оформления электронных справок о вакцинации.

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