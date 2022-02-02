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COVID-статистика: за сутки заразились более 35 тысяч человек, 204 - умерли

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Киев, Среда 02 февраля 2022 08:17
COVID-статистика: за сутки заразились более 35 тысяч человек, 204 - умерли Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли - 204. Больше всего новых заражений во Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали - 4314 человек; летальных исходов - 204; выздоровели - 9 894 человека. Протестировали методом ПЦР - 93 280 человек, методом ИФА - 8012, экспресс-тестами - 84 005.

Больше всего новых заражений во Львовской (2953), Одесской (2725), Харьковской (2121) областях и Киеве (2499).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 130 277 человек; выздоровели - 3 641 474 человека; летальных случаев - 100 599.

Напомним, в Украине может расшириться "красная" зона карантина. Еще 9 областей под угрозой введения локдауна уже на этой неделе.

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