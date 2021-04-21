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COVID-статистика ухудшается: в Украине 12 162 новых заражения

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 08:15
COVID-статистика ухудшается: в Украине 12 162 новых заражения Фото: в Украине рост новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Больше новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки:

  • госпитализировали 4411 человек;
  • умерли 429 пациентов;
  • выздоровели 14 720 человек.

Министр сообщил, что за вчера сделали 109 007 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 46 746, методом ИФА - 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 026).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 1 974 118 человек; выздоровели 1 514 472 лица и 40 796 человек умерли.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вакцина Covishield будет заменена корейским или иным аналогом, который производится по технологиям AstraZeneca. Индия пока заблокировала поставки вакцин.

РБК-Украина писало, что вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел COVID-19 после первой дозы.

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