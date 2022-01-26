COVID-статистика ухудшается. В Украине заболели более 24 тысяч человек
Фото: в Украине заболели более 24 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразилась коронавирусом 24 321 человека. Больше всего новых заражений в Киеве и Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине госпитализировали 3073 человека; летальных исходов - 141; выздоровели - 5514 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 79 688 человек, методом ИФА - 7347, экспресс-тестами - 70 883.
Больше всего обнаружили за сутки в таких регионах:
- Киеве - 1919,
- Ивано-Франковской области - 1972,
- Львовской области - 1886,
- Харьковской области - 1506.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 913 809 человек; поправились - 3 596 715 человек; летальных случаев - 99 584.