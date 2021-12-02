COVID за сутки. В Украине более 13 тысяч заражений и 525 смертей: где больше всего
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразился коронавирусом 13 531 человек. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В частности, заболели 1346 детей и 240 медработников. За сутки умерли 525 человек, выздоровели - 23 535, госпитализировали - 3003.
Протестировали методом ПЦР - 45 544 человек, методом ИФА - 8912, экспресс-тестами - 32 034.
Где больше всего заражений в сутки:
- Киев (1418),
- Донецкая область (803),
- Житомирская область (743).
Где больше всего смертей в сутки:
- Днепропетровская область (63),
- Запорожская область (55),
- Харьковская область (37).