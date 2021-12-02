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COVID за сутки. В Украине более 13 тысяч заражений и 525 смертей: где больше всего

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 08:16
COVID за сутки. В Украине более 13 тысяч заражений и 525 смертей: где больше всего Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразился коронавирусом 13 531 человек. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

COVID за сутки. В Украине более 13 тысяч заражений и 525 смертей: где больше всего

В частности, заболели 1346 детей и 240 медработников. За сутки умерли 525 человек, выздоровели - 23 535, госпитализировали - 3003.

Протестировали методом ПЦР - 45 544 человек, методом ИФА - 8912, экспресс-тестами - 32 034.

Где больше всего заражений в сутки:

  • Киев (1418),
  • Донецкая область (803),
  • Житомирская область (743).

Где больше всего смертей в сутки:

  • Днепропетровская область (63),
  • Запорожская область (55),
  • Харьковская область (37).
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