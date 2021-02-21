COVID в Украине: выявили 4489 новых заражений и полторы тысячи выздоровлений
По состоянию на 21 февраля в Украине обнаружили 4489 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера госпитализировали 2445 человек; умерли 58 человек и выздоровели 1557 человек.
За минувшие сутки сделали 27 188 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875).
С начала пандемии в Украине обнаружили 1 304 456 случаев коронавируса; 1 146 073 выздоровления, 25 103 смертей.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполнения больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.
Также на въездах и выездах из населенных пунктов установят карантинные посты.