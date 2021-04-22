COVID-вакцинация в компаниях: в Минздраве назвали условия выезда мобильных бригад

Организованные коллективы, имеющие в своем штате более 50 желающих вакцинироваться , могут записать их в очередь на прививку против COVID-19. Для этого руководству коллектива нужно заранее составить поименные списки тех, кто хочет вакцинироваться.

Отмечается, что организованные коллективы имеют заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации.

Для проведения прививки руководству коллектива нужно заранее составить поименные списки желающих вакцинироваться работников. Таких людей должно быть не менее 50. Однако нужно учесть, что одна мобильная бригада может сделать около 100 прививок за день.

"Прививки организованных коллективов будет происходить только при наличии достаточного количества вакцины и соответственно этапов вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины", - отметили в Минздраве.

После получения заявки, когда подойдет время вакцинации коллектива, региональный координатор по вакцинации позвонит ответственному лицу и сообщит всю необходимую информацию для подготовки и проведения прививок.

Руководство организованного коллектива должно обеспечить необходимые условия:

1) помещение для вакцинации, которое должно:

быть заранее подготовленным, гигиенически чистым, хорошо освещенным;

быть отделенным от любых производственных площадей и открытых пространств с рабочими местами;

иметь вентиляцию для поставки свежего воздуха (приточная вентиляция, окно и тому подобное);

иметь достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее 3 человек;

быть оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады;

иметь столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев;

иметь доступ к месту для гигиены рук (доступ к умывальнику), диспенсер со спиртосодержащим антисептиком, и дезинфектант для обработки столика, где разворачивается место подготовки вакцины для прививки;

иметь доступ к Интернету (WiFi);

2) помещение для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек;

3) во время проведения вакцинации обязательно использовать средства индивидуальной защиты - маски, которые будут закрывать рот и нос (по 1 шт на каждого работника на каждые 2 часа).

Если желающих привиться в организованном коллективе менее чем пятьдесят, в Министерстве здравоохранения советуют им записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Дія" или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации коллектива можно также по номеру контакт-центра 0 800 60 20 19.