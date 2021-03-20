COVID-вакцинация: привили больше 104 тысяч человек
В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 11 628 человек. В стране уже более 100 тысяч человек сделали прививку.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании привили 104 342 человека. Из них получили 1 дозу - 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
По состоянию на 19 марта, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.
Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве - 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 8104 прививки.
Напомним, в Украине обнаружили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
Ранее Верховная рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от ответственности за любые последствия прививок.
Как писало РБК-Украина, Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.