COVID-вакцинация: привили больше 104 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 11 628 человек. В стране уже более 100 тысяч человек сделали прививку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

С начала вакцинальной кампании привили 104 342 человека. Из них получили 1 дозу - 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

По состоянию на 19 марта, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве - 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 8104 прививки.