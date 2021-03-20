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COVID-вакцинация: привили больше 104 тысяч человек

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 09:38
COVID-вакцинация: привили больше 104 тысяч человек Фото: вакцинация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 11 628 человек. В стране уже более 100 тысяч человек сделали прививку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала вакцинальной кампании привили 104 342 человека. Из них получили 1 дозу - 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

По состоянию на 19 марта, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве - 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 8104 прививки.

COVID-вакцинация: привили больше 104 тысяч человек

Напомним, в Украине обнаружили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Ранее Верховная рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от ответственности за любые последствия прививок.

Как писало РБК-Украина, Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.

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