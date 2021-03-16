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COVID-вакцинация в Украине: побочные реакции на прививку составляют 0,5%

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 22:54
COVID-вакцинация в Украине: побочные реакции на прививку составляют 0,5% Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине из свыше 62 тысяч прививок от коронавируса была зафиксирована 361 побочная реакция на вакцину, что составляет около 0,5%. Два случая побочной реакции требовали медицинского надзора.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии "Укринформ".

"Была зарегистрирована 361 побочная реакция - 0,5%. В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком", - сообщил он.

Министр добавил, что побочные реакции могут быть на любую вакцину от коронавируса, поскольку это иммунобиологический препарат.

"Поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% - это очень малое количество", - добавил Степанов.

Напомним, до этого Степанов рассказал, были ли зафиксированы в Украине случаи тромбоза у привитых вакциной компании AstraZeneca.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что делать, если у вас появилась побочная реакция на прививку от коронавируса.

Добавим, журналисты РБК-Украина получили прививку от коронавируса и рассказали, что с ними происходило после этого.

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