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COVID-вакцинация в Украине: приоритетность пенсионеров могут изменить

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 10:17
COVID-вакцинация в Украине: приоритетность пенсионеров могут изменить Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине разработали план массовой вакцинации от коронавируса. Пенсионеров рекомендовали вакцинировать в первую очередь, но это будет зависеть от вакцины.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, в первую очередь хотят вакцинировать пенсионеров из-за риска развития COVID-19 в тяжелых формах.

"Однако, старший возраст как ключевой приоритет может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста. Это зависит от вакцины, которую мы получим", - отметил Степанов.

Напомним, Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что польское правительство передаст Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.

Национальный план вакцинации украинцев от коронавируса был утвержден Минздравом 22 декабря. План включает четыре этапа.

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