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В Дании полностью вакцинировали от COVID более половины населения

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Понедельник 26 июля 2021 21:10
В Дании полностью вакцинировали от COVID более половины населения Фото: В Дании полностью вакцинировали от COVID более половины населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Дании обе дозы вакцины от коронавируса получили более 50% жителей страны. При этом более 60% жителей Дании старше 16 лет полностью вакцинированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Столичный регион Зеландия лидирует с показателем 54,4%. При этом власти ранее начали вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, а также беременных и кормящих женщин.

По данным Министерства здравоохранения Дании, более 60% жителей страны старше 16 лет полностью вакцинированы. Однако по показателям молодые датчане, и особенно мужчины, значительно отстают: только 12,9% мужчин в возрасте от 30 до 39 лет и 18% мужчин в возрасте от 20 до 29 лет полностью вакцинированы.

При этом женщины в этих возрастных группах - 16,7% и 23% соответственно.

Демографические данные являются ключом к замедлению распространения "Дельта" штамма коронавируса, поскольку 56,8% всех новых случаев заражения за последние несколько дней приходятся на людей в возрасте от 20 до 39 лет.

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