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Данилов допускает помощь ОРДЛО из-за коронавируса. Но есть условие

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Киев, Вторник 05 октября 2021 12:44
Данилов допускает помощь ОРДЛО из-за коронавируса. Но есть условие Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допускает возможность направления гуманитарной помощи в отдельные районы Донецкой и Луганской областей из-за ситуации с коронавирусом. Но для этого должны быть определенные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Мы можем направить гуманитарную помощь, но надо понимать, чтобы у них было желание ее принимать. И нам надо понимать, с кем этот вопрос решать. Все вопросы там переворачиваются с ног на голову. И если вопрос не согласован с Кремлем, с руководством Российской Федерации, ни один человек там не может принять самостоятельное решение", - отметил Данилов.

Напомним, ранее заявил, что ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе очень напряженная, в том числе, в результате нехватки медиков.

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