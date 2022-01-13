Данилов о том, как в СНБО узнали о COVID: китайский олигарх хотел купить крупную партию масок в Украине

Секретаря СНБО Алексей Данилов рассказал, как украинские власти узнали о коронавирусной инфекции. По его словам, этому предшествовало то, что один из китайских олигархов хотел купить крупную партию масок в нашей стране.

"О масках интересная история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация относительно того, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о крупной закупке масок. Мы сразу на это отреагировали, потому что понимали, если китайцы уже просят о помощи, то это очень у них серьезно", - рассказал Данилов.





