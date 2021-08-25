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Данные о пользе и безопасности ревакцинации не являются убедительными, - ВОЗ

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США , Среда 25 августа 2021 20:49
Данные о пользе и безопасности ревакцинации не являются убедительными, - ВОЗ Фото: ВОЗ не подтверждает пользу и безопасность ревакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения считает не "убедительными" данные о пользе и безопасности ревакцинации против коронавируса. Генеральный директор упрекнул страны за использование бустерных доз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, организация и в дальнейшем сомневается в безопасности использования бустерных доз. Также он отметил, что сегодня не все страны имеют возможность позволить себе начать ревакцинацию населения.

"Это все равно что сказать: ”Хорошо, у вас есть спасательный жилет, и вы добавляете еще один, а у других нет ни одного спасательного жилета", - отметил Гебреисус.

Как отметил чиновник, медленная компания вакцинации в странах с низким доходом - дает возможность вирусу и в дальнейшем распространяться, что, со своей стороны, приводит к образованию новых штаммов.

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