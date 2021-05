Дефицит вакцин: ученые спрогнозировали, когда Украина получит коллективный иммунитет

В университете ссылаются на исследование тенденций вакцинации и затухание болезни в разных странах мира.

Его провели ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, основываясь на главном выводе недавнего доклада McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? McKinsey). А говорит он о том, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовое прививание населения.

"При сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации - 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.

Исследователи разделили страны мира на пять кластеров.

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, достигшие наибольших показателей вакцинации населения (средний уровень прививки превышает 60%). Они приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го - начале 3-го квартала 2021 года.

Ко второму кластеру отнесли большинство стран Западной Европы и Канаду. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу этого года с затуханием процесса в начале 2022 года.

В третий кластер входят Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах уровень прививки пока не превышает 20%, имеет место не строгое соблюдение карантинных норм, ежедневная заболеваемость продолжает расти. Согласно исследованию, эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу вошла Украина. А также к ней отнесли Россию, Молдову, Грузию, Бразилию, Мексику, Индию и ряд других стран. Средний уровень прививки для стран кластера составляет 4,5%, для Украины - 1,8%.

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022-го - начало 2023 года.

Для ускорения формирования коллективного иммунитета исследователи рекомендуют придерживаться всех противоэпидемических мероприятий с усиленным эпидемическим надзором за COVID-19.