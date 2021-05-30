В Дели 40 детей осиротели из-за COVID-19: потеряли обоих родителей

По меньшей мере 40 детей в столице Индии Дели стали сиротами из-за коронавируса. Об этом сообщили органы по правам ребенка.

Комиссия по защите прав ребенка в Дели озучила данные о том, какой ущерб нанес коронавирус подрастающему поколению.

"Мы отследили 40-41 ребенка в Дели, которые потеряли обоих родителей в результате пандемии", - сообщил председатель Комиссии Анураг Кунду изданию.

Несколько дней назад Министерство по делам женщин и детей заявило, что по всей Индии 577 детей стали сиротами из-за пандемии коронавируса.

Однако, по данным министерства, в Дели остался только один ребенок-сирота.

Это могло произойти из-за смертей, о которых не сообщалось.

"Нет никаких доказательств, опровергающих или опровергающих цифру 577, приведенную министерством, существует также невероятное количество смертей, о которых не сообщается, что может, как следствие, привести к тому, что ряд детей также станут сиротами", - сказал Кунду .

Также Кунду говорит, что в связи с потоком смертей в результате пандемии правительству необходимо оказывать социальную и эмоциональную поддержку детям, потерявшим родителей.