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"Дельта" ширится Украиной. В Минздраве заявили о готовности к новой волне

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Украина, Четверг 26 августа 2021 11:09
"Дельта" ширится Украиной. В Минздраве заявили о готовности к новой волне Фото: в Украине растет количество случаев инфицирования штаммом "Дельта" (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество случаев инфицирования штаммом коронавирус "Дельта" в Украине растет. Он отметил, что система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кузин рассказал, что еще 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма "Дельта", а уже 20 августа - 520. По его словам, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовились к возможным вызовам новой волны коронавируса.

"Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной "Дельта" штаммом коронавирус. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация - обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19", - сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным на коронавирус. Также по всей стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения рассказали, какой вакциной от коронавируса чаще всего прививаются украинцы.

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